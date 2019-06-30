شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كهربا فى الزمالك 3 مواسم قادمة وانتقاله للأهلى شائعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، لن ينضم للنادي الأهلي نظرًا لأن عقد اللاعب مازال ممتدًا مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأضاف منصور، خلال تصريحاته فى الإذاعة الداخلية للنادى، أن كهربا كان مرتبطًا بعقد سارى لمدة 5 سنوات مع الزمالك، مر منهم عامين ويتبقى له ثلاثة، ولا يستطيع الانتقال لأى نادى أخر سواء الأهلى أو غيره دون موافقة إدارة القلعة البيضاء.

وتابع رئيس الزمالك خلال حديثه فى الإذاعة الداخلية للنادى مع الأعضاء: "ماحدش يضحك عليكم، كهربا مش رايح الأهلى، لأن عقده 5 سنين مع الزمالك، ويتبقى له 3 سنوات بعد مرور عامين فقط، والأهلى مايقدرش ياخد لاعب من مرتضى منصور"، قائلا: "إن اللى خدت من الأهلى قلبه وهو عبد الله السعيد، وسبق وخدت منهم عمرو زكى وأحمد الكاس وغيرهم من اللاعبين الكبار".

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وكان مصدر باتحاد الكرة، أكد أن كهربا بدأ إجراءات التعاقد مع أحد المحامين الأجانب والأقرب أن يكون من سويسرا تمهيدا للتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وتابع مصدر اتحاد الكرة، أن والد محمود عبد المنعم كهربا أجرى اتصالات ببعض مسئولى الجبلاية خلال الفترة الأخيرة للاستفسار عن أسماء محامين أجانب مميزين فى إدارة القضايا الخاصة بالعقود، وأكد لهم أنه سيشكو الزمالك للمحكمة الرياضية والموسم الجارى هو الأخير لنجله مع الزمالك.

وكانت أنباء قوية قد ترددت خلال الساعات الأخيرة عن دخول محمود كهربا فى مفاوضات جادة مع النادى الأهلى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.