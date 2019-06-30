شكرا لقرائتكم تجميد حسابات الاتحاد الإيراني البنكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - جمدت سلطات الضرائب في العاصمة الإيرانية طهران، الحسابات المصرفية الخاصة بالاتحاد الإيراني لكرة القدم ورابطة الدوري الإيراني للعبة، حسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) يوم السبت.
ولم يسدد كل من الاتحاد والرابطة الضرائب المستحقة عليه قبل المهلة المحددة لهذا. وأكد المتحدث عن الاتحاد الإيراني أن الحسابات تعرضت للتجميد بالفعل ولكن الاتحاد سيحاول حل المشكلة في الأيام المقبلة.
ويعاني الاتحاد الإيراني لكرة القدم من أزمة مالية منعته من تمديد التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
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