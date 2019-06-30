حيدر فرمن يشيد بدور الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك حيدر فرمن مدير الألعاب بالمجلس الأولمبي الآسيوي، إنشاء الكيان الجديد؛ المتمثل في الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، مشيداً بالجهود الكبرى التي قامت بها دولة الإمارات واتحاد سباقات الهجن في خروج الاتحاد إلى النور، والسعي لانتشار رياضة الهجن التراثية.
وأعرب عن سعادته بنجاح الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للاتحاد القاري، مشيراً إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي سيواصل دعمه ويضع كل إمكاناته؛ من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الجديد؛ باعتباره المظلة لجميع الرياضات في القارة الآسيوية.
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