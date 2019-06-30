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سامح وابتسم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 30/06/2019

لو طويت البحر وفجوج الوساع        ما بتجمع غير رزقٍ لك قسِم

عش على كنز الرضا والاقتناع         واحمد الله كلّما رد النسَم

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العمر ترحال والدنيا متاع              حب من حولك وسامح وابتسم

حسان العبيدلي

[email protected]

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