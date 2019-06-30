سامح وابتسم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 30/06/2019

لو طويت البحر وفجوج الوساع ما بتجمع غير رزقٍ لك قسِم عش على كنز الرضا والاقتناع واحمد الله كلّما رد النسَم Advertisements العمر ترحال والدنيا متاع حب من حولك وسامح وابتسم حسان العبيدلي [email protected]

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