نقطة تاريخية لموريتانيا أمام أنغولا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزعت موريتانيا أول نقطة لها على الإطلاق، وذلك في مشاركتها الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بتعادلها مع أنغولا سلباً على استاد السويس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وتتصدر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط أمام تونس بنقطتين، والتي تتقدم على أنغولا بفارق الأهداف، فيما بقيت موريتانيا في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.

غلب الحذر على تحركات اللاعبين على الرغم من إدراكهم بأن الفوز ضرورة لاستكمال المشوار في البطولة، وإن من بوابة المركز الثالث.

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ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي، إلى جانب أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست للبطولة.

وبدا «المرابطون»، وهو لقب منتخب موريتانيا الذي يخوض غمار العرس القاري للمرة الأولى في تاريخه، الأكثر إصراراً مع نسبة 58 في المئة استحواذاً على الكرة، لكنها ما لبثت أن انتقلت إلى أنغولا، التي غابت عن البطولة في النسختين الأخيرتين في 2015 و2017.

وتقام اليوم أربع مباريات في افتتاح الجولة الثالثة الأخيرة من الدوري الأول، سيكون أهمها بين مصر وأوغندا؛ حيث يتطلع «الفراعنة» لصدارة المجموعة الأولى.