«النكاف» يبعد رتشارليسون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر ريتشارليسون (22 عاماً) مهاجم إيفرتون الإنجليزي مقر إقامة منتخب البرازيل، بعد إصابته بمرض النكاف المعدي، تاركاً حملة منتخب بلاده في كوبا أمريكا، خشية انتقال العدوى لزملائه الطامحين لحصد اللقب على أرضهم.

ووضع المنتخب مهاجم إيفرتون بمعزل عن زملائه 5 أيام، كما تم تحصين زملائه باللقاح احتياطاً، فيما سيعتبر نادي إيفرتون إراحة نجمه مفيداً، لأنه سيحظى بمزيد من الراحة قبل بدء الموسم الجديد.