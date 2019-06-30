شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مؤتمر خورفكان العلمي لذوي الإعاقة بمشاركة 200 متخصص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، انطلاق أعمال مؤتمر خورفكان العلمي الدولي السادس لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة والذي ينظمه نادي خورفكان للمعاقين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل، ومجلس الشارقة الرياضي، وأكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، وذلك في فندق الشيراتون بالشارقة تحت شعار «الرياضة لذوي الإعاقة من احتواء التنظيم للأداء الأمثل».

حضر حفل افتتاح المؤتمر، كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، وعدد من المسؤولين في حكومة الشارقة، والأندية الرياضية بالدولة، والمهتمين برياضة ذوي الإعاقة والاتحادات العربية والعالمية، والأكاديميين والباحثين والعلماء، وأجهزة الإعلام المحلية والعالمية.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، قدم في مستهلها أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على ما يقدمه سموه من دعم ورعاية متكاملة للقطاع الرياضي في الإمارة ولأبنائه الرياضيين في مختلف الأندية الرياضية في إمارة الشارقة.

وأشار رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن المؤتمر أصبح حدثاً دولياً مهماً في مجالات مناقشة ما يخص رياضة ذوي الإعاقة وبمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين، ويتطلع لحضوره والاستفادة من جلساته الكثير من العاملين في هذا القطاع.

وفي ختام كلمته توجه رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وأعضاء مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وجميع الشركات والمؤسسات الراعية للمؤتمر، وجميع وسائل الإعلام على ما يقدمونه من دعم إعلامي له، متمنياً من المؤتمرين الخروج بالعديد من التوصيات التي تكون محل التنفيذ ويكون لها الأثر الكبير في تطوير قطاع رياضة ذوي الإعاقة.

حلة جديدة ومفهوم أشمل

بعدها ألقى الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، كلمةً قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على ما ظل سموه يقدمه طوال عقودٍ من أجل دعم ورعاية ورفعة رياضة ذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل دعم سموه اللامحدود.

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وأشار إلى أن المؤتمر يأتي هذا العام بحلة جديدة ومفهوم أشمل للبحث العلمي ومشاركته في القيام بأدواره في الارتقاء بعلوم الرياضة البدنية المعدلة، مما يجعل المؤتمر يضم شراكاتٍ مهمة على مستوى الباحثين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المهتمة برياضة ذوي الإعاقة.

مقر جديد لخورفكان

وكشف رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، عن المقر الجديد لنادي خورفكان للمعاقين والذي سيتم افتتاحه هذا العام بمنحة كريمة وسامية من صاحب السمو حاكم الشارقة والذي سيكون النادي التخصصي والمنشأة الرياضية الأحدث والأكبر والأكثر تطوراً للرياضيين في خورفكان والمنطقة الشرقية.

واختتم حديثه مشيراً إلى المشاركة الدولية في المؤتمر، حيث يحضر الجلسات 200 باحثاً ومختصاً في رياضة ذوي الإعاقة من مختلف دول العالم، و11 متحدثاً من 14 دولة عربية وأجنبية، وسيتم مناقشة 48 بحثاً علمياً أصيلاً تم اختيارها من كافة البحوث المقدمة للجنة.

وقام الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في نهاية حفل الافتتاح بتكريم العلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر.

تعاون بين مختلف الهيئات

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالمجالات المختلفة للتربية البدنية ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التعاون بين مختلف المنظمات والهيئات الرياضية الدولية والإقليمية والوطنية، والتعرف على نماذج السلوك الصحي للرياضيين ذوي الإعاقة، ومواكبة آخر المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا الرياضة وتطبيقاتها، إلى جانب نشر ثقافة التجديد والتميز، ودراسة استراتيجيات الاحتواء والدمج والشمول في التربية البدنية المعدلة والأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة سبل إعداد البطل البارالمبي العربي من الانتقاء إلى الأداء الأمثل.