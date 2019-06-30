محمد شاكر عيناوي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”
ذكرت مصادر أن نادي العين يضع اللمسات الأخيرة مع نادي عجمان؛ من أجل انتقال مدافع الأخير محمد شاكر إلى صفوف «الزعيم» في الموسم المقبل.
وكان محمد شاكر برز مؤخراً، وتم اختياره لصفوف المنتخب الأولمبي؛ حيث يبحث العين عن مدافع مميز؛ بسبب تقدم بعض مدافعيه في السن، وضرورة إيجاد بديلين لهما مستقبلاً منذ الآن.
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