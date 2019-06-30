زوارق الإمارات تتطلع لنتائج طيبة في أولى جولات فورمولا 2 العالمية

يضرب التحدي اليوم موعداً جديداً مع الإثارة الخاصة بسباقات المحركات مع انطلاق أحداث السباق الرئيسي للجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تقام في كوناس بليتوانيا بمشاركة حامل لقب البطولة لموسم 2017 فريق أبوظبي وفريق الفيكتوري وفريق الشارقة، وتسعى الزوارق الإماراتية إلى أن يكون لها اليوم حضور قوي وجمع النقاط للمنافسة على لقب الموسم.

يدخل زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي وزورق «أبوظبي 36» بقيادة راشد الطاير بطموح المنافسة على لقب الجولة الأولى من أجل أن تكون له بداية قوية لهذا الموسم وكي يشق طريقه وبقوة من أجل أن يصل إلى استعادة لقب البطولة مجدداً، ويخوض زورقا «فيكتوري تيم 4» بقيادة أحمد الفهيم و27 بقيادة منصور المنصوري اليوم السباق الرئيسي آملاً مع زوارق الشارقة تحقيق إنجاز جديد من خلال هذا الحدث الذي يشهد مشاركة ما يزيد على 20 زورقاً تمثل فرقاً من مختلف قارات العالم.

ويتطلع الثنائي الفهيم والمنصوري على متن زورقي فيكتوري 4 و27 على التوالي لترك انطباع رائع في أول ظهور للفريق في حلته الجديدة في موسم سباقات فورمولا2 هذا العام حيث جاءت التجهيزات بصورة جميلة تؤكد على حجم الطموحات والسعي الحثيث لوضع بصمة بارزة في المنافسات العالمية.

ويعد أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري تيم 4 أحدث المتسابقين مشاركة في بطولة العالم لزوارق فورمولا2 حيث حرصت مؤسسة الفيكتوري تيم على إتاحة الفرصة له من أجل المنافسة بعد ظهوره بقوة في منافسات الجائزة العالمية -إف 4 إس- العام الماضي وبداية الموسم الحالي.

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وجاءت أحداث السباق ساخنة قبل أن يبدأ حيث قامت اللجنة المنظمة بتغيير مسار السباق قبل أسابيع من المشاركة حيث زادت مسافة السباق من 1650 متراً إلى 2000 متر، وبالتالي سيكون هناك تغيير في استراتيجية الدخول والمشاركة لأي زوارق وفريق، وبالرغم من أن التعديلات كانت واضحة قبل فترة، إلا ان التدريبات بالنسبة لبعض الفرق كانت قد أجرتها قبل أشهر، وبالتالي فإن تعديل المراوح والإعدادات سيكون في معسكر السباق ومن خلال التجارب الحرة التي ستكون ثمينة جداً في هذه الجولة ولها قيمتها كتجارب مهمة لكل زورق من أجل الوصول إلى المراوح الأمثل والإعدادات الأفضل لخوض السباق.

وتبدأ الأحداث اليوم في تمام العاشرة صباحاً مع الاجتماع التنويري والإلزامي للمتسابقين ثم لاحقاً يقام سباق بين الأحد عشر زورقاً أصحاب المراكز الأخيرة كي يحدد خمسة منهم فقط يتأهلون ويشاركون في السباق الرئيسي الذي لا تسمح قوانينه بأن يزيد عدد المشاركين على 20 زورقاً، وفي تمام الثالثة ظهراً ينطلق السباق الرئيسي والذي من المقرر أن ينتهي خلال زمن أقصاه ساعة كاملة مع التوقفات والحوادث المختلفة.

ويقوم بمهمة راديو مان لزورقي فريق فيكتوري كل من أحمد المنصوري شقيق المتسابق منصور المنصوري في زورق فيكتوري 27 والإيطالي فرانكو كارلفالو مع أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 4.

ويقوم ماجد المنصوري المتسابق المخضرم في فريق أبوظبي وصاحب الإنجازات القوية باسم الإمارات في المواسم الماضية، بتأدية دور الراديو مان اليوم من خلال تواجده مع الفريق ومع المتسابق راشد الطاير بالتحديد قائد زورق أبوظبي 36.