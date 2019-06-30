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الجوية يهزم البحري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق القوة الجوية على ضيفه فريق البحري3-1 في ختام منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف القوة الجوية علي يوسف وسعد ناطق وعماد محسن، بينما سجل هدف البحري المحترف إيمانويل أيفا، ليرفع القوة الجوية رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني.

وتقام مباراتان اليوم، إذ يلتقي فريق النجف مع ضيفه الحدود، ويستضيف الميناء فريق أربيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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