الجوية يهزم البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق القوة الجوية على ضيفه فريق البحري3-1 في ختام منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف القوة الجوية علي يوسف وسعد ناطق وعماد محسن، بينما سجل هدف البحري المحترف إيمانويل أيفا، ليرفع القوة الجوية رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني.

وتقام مباراتان اليوم، إذ يلتقي فريق النجف مع ضيفه الحدود، ويستضيف الميناء فريق أربيل.