تحضيرات مكثفة لانطلاق بطولة محاربي الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت بالمز الرياضية الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة السابعة من بطولة محاربي الإمارات، والتي تقام في الخامس من يوليو/تموز القادم بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء المقبل بفندق أنانتارا القرم الشرقي للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور فؤاد درويش والأبطال المشاركين في الحدث البارز في عالم الألعاب القتالية العالمية.

شهدت النسخ السابقة من بطولة محاربي الإمارات نجاحات مذهلة على مستوى التنظيم الرائع والاحترافي، بالإضافة إلى المشاركة من أبرز أبطال الألعاب القتالية من المنطقة والعالم، بجانب المستويات الفنية العالية التي شهدتها حلبة البطولة، والتي تميزت بحضور جماهيري كبير وحماسي.

Advertisements

وتعد النسخة السابعة أكبر نسخ البطولة حتى الآن لاحتوائها على 12 نزالاً ضمن 6 فئات أوزان مختلفة بين 24 مقتالاً محترفاً من 15 دولة هي الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل ولبنان والعراق والفلبين وأستراليا وتونس وطاجكستان وفرنسا وألمانيا ورومانيا والكاميرون والمغرب والهند.

وتشهد هذه النسخة 3 نزالات رئيسية، من بينها مباراتان على لقب البطولة في وزن الثقيل ووزن الخفيف، حيث تجمع المباراة الرئيسية كلاً من تشاي لويس باري صاحب السجل النظيف (0-7) والعائد من النسخة الخامسة ضد المصري محمود حسن (5-1) ضمن وزن الثقيل، كما يلتقي أمين أيوب (4-12) بطل وزن المتوسط بالنسخة السابقة ضد يوسف وهبة (5-7) في ثالث مشاركة له بهذه البطولة.

وأفاد فؤاد درويش المدير العام لبالمز الرياضية ومنظم الحدث: «البطولة أثبتت استحقاقها وجدارتها وتمكنت من ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر بطولات فنون الدفاع عن النفس شعبية على الساحة العالمية، وأصبحت منصة يتهافت على المشاركة بها أكبر وألمع الأسماء في هذه الرياضة».