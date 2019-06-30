شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر كلاسيكو» بين اللدودين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضربت البرازيل والأرجنتين موعداً مرتقباً في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا في كرة القدم التي تستضيفها الأولى على أرضها حتى السابع من الشهر المقبل، بينما تخطت بطلة الموسمين الماضيين تشيلي عقبة كولومبيا بركلات الترجيح.

وأتى الموعد الناري بين الغريمين الأمريكيين الجنوبيين في «سوبر الكلاسيكو» بعد فوز الأرجنتين على فنزويلا 2-صفر على ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو في الدور ربع النهائي، بهدفي لاوتارو مارتينيز (10) وجيوفاني لو سيلسو (73).

واختير مارتينيز أفضل لاعب في المباراة، بعدما كان الأكثر تحركاً وخطراً في الدقائق التي لعبها.

وكانت البرازيل أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على الباراغواي 4-3 بركلات الترجيح الخميس في بورتو أليغري.

وتقام مباراة الغريمين الأرجنتيني والبرازيلي المضيف الثلاثاء المقبل في بيلو هوريزونتي، على أن تجمع المباراة الثانية في اليوم التالي بين تشيلي والفائز من لقاء الأوروغواي وبيرو.

وقال مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو الذي صنع هدفي الفوز: «نحن الأرجنتين وعندما يتعلق الأمر بالمباريات الإقصائية فإنها تجعلنا أقوى».

وأضاف: «لن تكون المهمة سهلة في كل الأحوال أمام البرازيل ولكننا الأرجنتين وسنحاول الدفاع عن ألوان منتخب بلادنا».

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من جهته، انتقد ليونيل ميسي نجم برشلونة ملعب المباراة، وقال: «من العار أن تكون ملاعب كوبا أمريكا بهذا السوء، أرضية ملعب ماراكانا سيئة للغاية، لدرجة أنه يبدو لك أن الكرة بداخلها أرنب يركض في كل اتجاه، من شدة سرعتها، وهو ما يصعب السيطرة عليها، وهذا رغم أن مهاجمي الأرجنتين يمتازون أيضاً بالسرعة». واعترف ميسي بأنه لم يقدم المستوى الذي يعرفه الجمهور به، وقال: «هذه النسخة من كوبا أمريكا لا تعد الأفضل بالنسبة لي».

وعن أسلوب اللعب أمام فنزويلا، قال: «لعبنا بثلاثة مهاجمين، وهي خطة تفرض على اللاعبين الثلاثة في الأمام الركض كثيراً، وتكون شاقة للغاية، لأن المهام متساوية بينهم».

وحول مواجهة البرازيل قال: «نعلم أن منتخب البرازيل يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، قادرين على صناعة الفارق في أي وقت».

معركة شاقة

في المقابل، قال مدرب فنزويلا رافايل دوداميل «لقد كافحنا في هذه المباراة وعندما اندفعنا بقوة كنا متخلفين بالفعل ونواجه معركة شاقة»، مضيفاً «مما لا شك فيه أنه عندما ننظر إلى ما قدمناه في البطولة سيكون لدينا إيجابيات أكثر بكثير من السلبيات».

وفي ربع النهائي بين تشيلي وكولومبيا، انتظر المنتخب المتوج عامي 2015 و2016 حتى ركلات الترجيح والفوز بها 5-4 بفضل المهاجم أليكسيس سانشيز، لعبور عقبة كولومبيا بعد التعادل سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لتشيلي.

وكانت تشيلي قريبة من حسم المباراة في الوقت الأصلي، بعد أفضلية أتاحت لها تسجيل هدفين على مدى الشوطين، لكن الهدف الذي سجله تشارلز أرانغويز في الشوط الأول ألغي بداعي تسلل زميله أليكسيس سانشيز لدى بداية الهجمة، بينما ألغي هدف آخر سجله لاعب برشلونة الإسباني أرتورو فيدال في الشوط الثاني لوجود لمسة يد على غييرمو ماريبان الذي مرر له الكرة. وتبادل لاعبو المنتخبين تسجيل ركلات الترجيح الأربع الأولى، قبل أن يضيع ويليام تيسيو الركلة الخامسة لكولومبيا، مانحاً الفرصة لسانشيز وتشيلي لتسجيل الركلة الخامسة وبلوغ الدور نصف النهائي، ليواصل لاعب مانشستر يونايتد التعويض على المستوى القاري، عن الموسم المخيب الذي قدمه مع ناديه الإنجليزي في 2018-2019. وقال فيدال بعد المباراة «لقد سيطرنا عملياً على كامل اللقاء. كانت مباراة كبيرة ضد فريق جيد، سجلنا هدفين ألغيا للأسف، كنا نستحق الفوز في الوقت الأصلي».