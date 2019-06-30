فيكتوري يسجل أفضل توقيت في واقف القارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نجم فريق فيكتوري تيم للدراجات المائية النمساوي كيفين رايتيرير قائد الدراجة الزرقاء رقم 90 المركز الأول في سباق أفضل زمن في فئة واقف جي بي 1 ضمن منافسات جائزة كرواتيا الكبرى للدراجات المائية -الجولة الثالثة والختامية من بطولة القارات الأوروبية 2019- التي تختتم في العاصمة زغرب اليوم.

وأوجد رايتيرير لنفسه مكاناً متميزاً في الانطلاق من المركز الأول في السباق الرئيسي الأول والذي جرت أحداثه أمس، والذي شهد أيضاً إقامة السباق الثاني، الأمر الذي يجعله قريباً من إحراز اللقب الكبير مع ختام البطولة العالمية اليوم، حيث يقام السباق الثالث والأخير ليتوج أبطال قارات أوروبا.

وكانت منافسات سباق الزمن قد شهدت تنافساً مثيراً بين المتسابقين المشاركين، وكان التفوق لقائد دراجة فريق فيكتوري تيم والذي تفوق على قائد الدراجة رقم 87 التشيكي لوكاس بينار الذي حل ثانياً، فيما ذهب المركز الثالث إلى قائد الدراجة رقم 2 المتسابق النرويجي ستان استيجين المنافس العنيد لقائد فيكتوري تيم على لقب فئة واقف جي بي 1.

وتأخذ البطولة العالمية والتي تقام سنوياً بتنظيم من مؤسسة إتش 2 أو للأحداث الرياضية تحت مظلة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية - يو أي إم - أهمية كبيرة، كونها تجمع أبرز أبطال رياضة الدراجات المائية العالميين، مما يجعلها أحد أهم الأحداث الرياضية البحرية في القارة البيضاء.