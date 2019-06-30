شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ووصل إلى كاوناس، أول أمس، غانم خميس المري وسعيد خليفة المري عضوا مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم؛ من أجل متابعة المشاركة، والشد من أزر المتسابقين في مهمتهم الجديدة، اليوم، في السباق الرئيسي مع الجهازين «الفني والإداري» المرافقين للبعثة.
وقام عضوا مجلس إدارة المؤسسة وفور وصولهما بالوقوف على التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالحدث، والتقيا بالمشرفين على فعاليات الجولة الأولى والافتتاحية في كاوناس؛ ومن بينهم: بيلي لارسون مدير السباق والمكلف من قبل الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام).
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