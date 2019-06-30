حارس الحمرية يطمح إلى الصعود الثالث توالياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون سعيد صادق حارس مرمى الحمرية أمام فرصة لدخول التاريخ من أوسع الأبواب، إذ سيكون أول حارس مرمى يصعد إلى دوري المحترفين مع ثلاثة فرق مختلفة حال صعد الحمرية الموسم المقبل، وكان صادق صعد مع فريق الفجيرة الموسم قبل الماضي كما صعد مع فريق حتا الموسم الماضي، وهو يأمل صعود العنابي في الموسم المقبل.

وقال حارس العربي والذئاب والسماوي السابق: «أتقدم بالشكر لإدارة الحمرية على ثقتها الغالية، وآمل أن أكون عند حسن ظنها، اخترت اللعب لهذا النادي من بين عروض قدمت لي، لأنه يتمتع بسمعة جيدة وسط اللاعبين، وكنت تواصلت مع بعض أصدقائي الذين يلعبون للحمرية، وطلبوا مني الموافقة على العرض من دون تردد، وتحدثوا عن الأجواء الجيدة والمعاملة المميزة من إدارة النادي وصدقها ودعمها الكبير للاعبين، وقد تأكدت بنفسي من صحة هذا الكلام من خلال لقائي بها قبل توقيع العقد، وتابع: كلمات جمعة الشامسي وحديثه حملاني مسؤولية كبيرة، وسأجتهد لأكون عند حسن ظنهم».

وذكر سعيد صادق أنه انضم للحمرية من جهة أخرى، لأنه مرشح للصعود وهو سيكون المرشح الأول. وقال: «أرغب في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلي، فقد صعدت مع فريقين من قبل، وحال صعد الحمرية، فسيكون ثالث نادٍ أصعد معه، كنت مساهماً بفاعلية في صعود حتا والفجيرة، لأنني كنت الحارس الأساسي، وأتمنى صعود الحمرية لأكون أول حارس، وربما أول لاعب مواطن يصعد مع ثلاثة فرق مختلفة، فعلى صعيد الأجانب رودريغو لاعب خورفكان حقق هذا الإنجاز على ما أظن، سأحصل على رقم قياسي، وسيكون إنجازاً غير مسبوق».

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من ناحية أخرى، كللت مساعي إدارة الحمرية بالنجاح، وتوصل النادي إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي جلمار لاعب فريق حتا السابق، وبعد مفاوضات ماراثونية ومنافسة مع أكثر من فريق بدوري الدرجة الأولى بات صانع ألعاب السماوي السابق لاعباً رسمياً في صفوف العنابي.

وبانضمام لوان يكون الحمرية قد أغلق ملف اللاعبين الأجانب، كما اقترب من إغلاق ملف اللاعبين المواطنين، ويبقى فقط التوقيع مع المدافع علي ربيع ومدافع آخر، وهما قد أكملا اتفاقهما مع النادي، ويبقى فقط توقيع العقد.

من جهة أخرى، تقرر انطلاق إعداد الفريق يوم ال 15 من يوليو / تموز المقبل بملاعب النادي على أن يغادر الفريق للمعسكر الخارجي يوم ال 15 من أغسطس المقبل، وينتظر أن يكون محمد إسماعيل مساعد المدرب غادر إلى صربيا ومقدونيا لمعاينة المقرين المقترحين للمعسكر واختيار أحدهما.