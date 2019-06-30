شكرا لقرائتكم خبر عن البلوي: متفائل بقيادة الإمارات لدفة الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ محمد حماد البلوي أمين عام الاتحاد الدولي لسباقات الهجن، دولة الإمارات؛ برئاسة الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن في دورته الأولى عقب إشهاره رسمياً، معرباً عن تفاؤله بقيادة الإمارات لدفة رياضة الهجن التراثية في آسيا والمنطقة؛ بفضل جهودها الحثيثة لتطوير رياضة الآباء والأجداد.
وقال: «نتمنى أن تحذو بقية الدول الآسيوية حذو الإمارات فيما تقدمه؛ لدعم هذه الرياضة، خاصة وأن الإمارات سبّاقة في هذه الرياضة، ولديها بنية تحتية على أعلى مستوى، وبإمكانها نشر الرياضة في باقي الدول الآسيوية؛ من خلال تنظيم سباقات في القريب العاجل».
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