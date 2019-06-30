عبدالغفار: مركز الطب الرياضي يمارس نشاطه بلا ترخيص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

كشف سعيد عبدالغفار حسين أمين عام الهيئة العامة للرياضة، عن الأسباب التي دعت الهيئة إلى إغلاق مركز الطب الرياضي على إثر تقرير صادم تلقته من لجنة شكلتها لتقييمه، وكانت المفاجأة أن تقرير اللجنة أثبت أن المركز يعمل بدون ترخيص من الجهات الرسمية المعنية بالدولة، وكذلك الطبيب الذي يعمل أيضاً بلا ترخيص بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المعمول بها في الدولة.

وأضاف أمين عام الهيئة: «الهيئة أغلقت مركز الطب الرياضي بعد فتح تحقيق في الموضوع واستدعاء الطبيب ليثبت مخالفات المركز، ثم استعنا بلجنة مختصة من وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وقامت بتقييم المركز وجاء تقريرها صادماً، حيث كشف عن أن مركز الطب الرياضي كان يعمل طوال الفترة الماضية بدون ترخيص من جهات الاختصاص الرسمية لممارسة هذا العمل ذي الشأن الطبي، وزاد من حجم الصدمة أن الطبيب الذي يقوم بالعمل غير مرخص، فقامت الأمانة العامة باستدعاء الطبيب واستجوابه في الملاحظات التي ضمنتها لجنة التقييم تقريرها وهو ما دعا لإغلاقه، والشيء المؤسف أن البعض استهزأ بقرار الهيئة بإغلاقه، علماً أن المركز سيعود ليمارس عمله بآليات جديدة تحقق الغرض منه في خدمة الساحة الرياضية وذلك بعد إعادة تأهيله وتوفيق أوضاعه».

وعن قانون الرياضة الجديد المنتظر صدوره قال عبدالغفار: «رياضة الإمارات تعاني نقصاً في اللوائح والأنظمة التي تحقق حوكمة العمل الرياضي وصولاً به إلى الجودة المطلوبة لمسايرة السائد في القطاعات الأخرى بالدولة، وإن مجلس إدارة الهيئة الحالي برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي منذ توليه مهمته عكف على تطوير اللوائح والقوانين الحاكمة للعمل، ووجه بإعداد قانون الرياضة الجديد الذي سيعالج بعد اعتماده من الحكومة كل أوجه القصور».

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150 مادة في قانون الرياضة

وعن موعد صدور القانون المرتقب قال: «تم تشكيل لجنة لإعداد القانون برئاسة الأمين العام للهيئة وتضم 15 عضواً، في 20 فبراير من العام الماضي وخلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ أنجزت اللجنة المسودة الأولى متضمنة لكل المواد التي تم تعديلها أو إضافتها وفق معايير قانونية تخصصية بعدما اطلعت اللجنة على قوانين أخرى سارية في بعض الدول العربية مثل مصر وتونس وغيرهما، وتم إرسال المسودة التي روعي فيها ملاحظات الاتحادات والأندية وكل الجهات الرياضية العاملة بالدولة وتم أخذها بعين الاعتبار، وقمنا بالتواصل مع وزارة العدل وننتظر خلال أيام ورود المسودة لنرى رأي جهة الاختصاص بمراجعة القوانين وتنفيذ ما يرد، ومن ثم نعد مذكرة بخصوص إصدار تشريع رياضي بالقانون الجديد الذي يتضمن 150 مادة تتضمن كافة التشريعات الحاكمة والمنظمة للعمل الرياضي بما في ذلك إشهار الروابط والأندية، علماً أن القانون متكامل التشريعات ويؤمن الغطاء القانوني للعمل الرياضي وكذلك إشهار الروابط والأندية، وسيكون القانون الجديد ب3 لغات العربية والإنجليزية والفرنسية».

شعار جديد

وأضاف: «انتهت الهيئة من وضع اللمسات الأخيرة على شعار الهيئة الجديد الذي يمثل هويتها المرئية وسيعلن عنه في مؤتمر صحفي في وقت لاحق، كما انتهينا من إنشاء مكتب الهيئة للاستشارات والتدريب الذي يخدم الاتحادات والجهات الرياضية في وضع اللوائح الخاصة بها وكل الشؤون المتعلقة بعملها علما أن المكتب الذي يعتمد على عناصر مختصة من كوادر الهيئة يقدم جميع خدماته بالمجان».

وأشار عبدالغفار إلى أنه تم الانتهاء من وضع الأسس والمعايير لتحديد الدعم المالي للاتحادات الرياضية، ليقدم الدعم المالي وفق الخطط والبرامج والأنشطة المقدمة من قبل الاتحادات الرياضية وذلك في ضوء دراسة قامت بها الهيئة لترشيد الصرف، كما سيتم نقل مقار 18 اتحاداً إلى مبنى اللجة الأولمبية الوطنية مما سيرفع عن كاهل الاتحادات الإيجارات التي تدفعها، كما تتجه الهيئة بتوجيهات الرئيس محمد خلفان الرميثي للاستثمار في مبنى يكون ضمنه مقر للاتحادات، كما يتم العمل حالياً على تصميم الاستراتيجية الوطنية للرياضة لدولة الإمارات 2032، وأثنى الأمين العام على جهود الدكتور محمد فضل الله وفريق عمله في إعداد كود الإمارات الرياضي الذي يضم 15 لائحة تسهم في الارتقاء بمستوى العمل الرياضي بالدولة.