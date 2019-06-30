لوكلير ينطلق من المركز الأول في جائزة النمسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سينطلق سائق فيراري الشاب شارل لوكلير (موناكو) للمرة الثانية هذا الموسم من المركز الأول بعد تصدره أمس على حلبة «ريد بول رينغ» التجارب الرسمية لجائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتقدم لوكلير (1:03.003 دقيقة) على بطل العالم خمس مرات ومتصدر ترتيب السائقين الحالي البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الذي سجل 1:03.262 دقيقة.

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لكن هاميلتون تعرض لعقوبة إرجاعه ثلاثة مراكز على خط الانطلاق بعد مضايقته بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن (ألفا روميو) في الفترة الأولى من تجارب السبت التي أقيمت في ظل حرارة مرتفعة.

وسينطلق هاميلتون من المركز الخامس وراء لوكلير، والهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول هوندا، وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين).

وعانى الألماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري مشكلات ميكانيكية حرمته الانطلاق في الفترة الثالثة الأخيرة من تجارب السبت، لينطلق اليوم الأحد من المركز التاسع.