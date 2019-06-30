عبد الله المهيري أول رئيس للاتحاد الآسيوي للهجن بالتزكية

أعلن أمس في العاصمة أبوظبي عن إشهار أول اتحاد الآسيوي لسباقات الهجن رسمياً واعتماد الإمارات مقراً دائماً له، ليصبح الصرح الجديد المظلة المسؤولة عن إدارة رياضة سباقات الهجن في القارة الصفراء بما يعكس الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في رياضة الهجن التراثية والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دعم وترسيخ سباقات الهجن في المجتمعات الآسيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن الذي عقد في مقر اتحاد الإمارات لسباقات الهجن في الوثبة بالعاصمة أبوظبي بمشاركة وفود 11 دولة أعضاء الاتحاد وهي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وباكستان ومنغوليا.

وحضر اجتماع الجمعية التي اختتمت أعمالها أمس بعد اكتمال النصاب القانوني حيدر فرمن مدير الألعاب بالمجلس الأولمبي الآسيوي ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الكيان الجديد وممثلو اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة في الإمارات.

وقررت الجمعية العمومية بالإجماع انتخاب الإماراتي عبدالله مبارك المهيري رئيساً للاتحاد والمكتب التنفيذي بالتزكية، وعبدالله القحطاني نائباً أول لرئيس الاتحاد، والشيخ سعيد بن مسعود الغفيلي نائباً ثانياً، ويضم الاتحاد في عضويته 4 أعضاء وهم جمال دخل الله وعبدالنور البدور وعلي محمد فاضل ووحيد خان ليهري، وتشاندماني بات أردين عضواً ممثلاً عن المرأة، على أن تكون مدة الدورة الحالية للاتحاد حتى يناير 2023.

كما اعتمدت الجمعية التأسيسية دولة الإمارات مقراً دائماً للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن في أبوظبي، ووجهت الشكر والتقدير إلى الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان على جهوده ودعمه لتأسيس وإشهار الاتحاد الآسيوي، وتوفير الإمكانات كافة لنجاحه.

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وصادقت الجمعية العمومية بإجماع الأعضاء على النظام الأساسي للاتحاد الوليد، إضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة من ممثلي ثلاثة اتحادات من الأعضاء لصياغة محضر الاجتماع الأول وهم سيدون رينشين يامبا رئيس الاتحاد المنغولي لسباقات الهجن، وعادل الكعبي ممثل البحرين، ومحمد عبدالله المهيري ممثل الإمارات، على أن يكون الاجتماع القادم في يناير 2020.

فخر واعتزاز

وأعرب عبدالله المهيري رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن عن فخره واعتزازه باختياره رئيساً للكيان الجديد، مؤكداً أن الإمارات صاحبة الريادة في تعزيز وانتشار رياضة الهجن التراثية في إطار سعيها الدائم لنقل موروث الآباء والأجداد إلى الأجيال القادمة. وقال إن الإمارات تواصل السير على النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام ودعم رياضة سباقات الهجن، مثمناً الدعم الكبير والتوجيهات المستمرة لقيادة الدولة الرشيدة من أجل دعم الهجن مما كان له أبرز الأثر فيما وصلت إليه رياضة الهجن وتخطيها الحدود لتشمل دول الخليج والدول العربية والآسيوية.

عبدالغفار: تاريخ جديد

رحب سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بالوفود المشاركة في الجمعية التأسيسية للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، مؤكداً سعادة الإمارات باستضافة الحدث على أرضها والعمل على إنجاحه بما يحقق الأهداف بالإعلان عن الاتحاد الجديد.

وأكد سعيد عبدالغفار على الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للدولة لرياضة الهجن وقال «إن الدعم الذي تقدمه حكومة الإمارات للرياضة بشكل عام ولرياضة الهجن بشكل خاص يعزز من مكانة وتطور واحدة من الرياضات التراثية العريقة من خلال الاهتمام بها من أجل الحفاظ عليها والارتقاء بها والعمل على تطوير أنظمتها وقواعدها».