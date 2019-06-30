شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنش بقطع وتر أخيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى منتخب مصر، لإصابة قوية، خلال التدريبات، وأثبتت الأشعة التي أجريت له، إصابته بقطع في وتر أخيل، وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك الذي يلعب له حارس مرمى منتخب مصر بذلك، ما يعني غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

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