لا يفوتك: بيرو إلى نصف النهائي | ملخص مباراة بيرو وأورجواي | مُباراة قوية جدا | نتيجة المباراة

ملخص مباراة بيرو وأورجواي، حيثُ يواجه منتخب بيرو نظيره الأوروجواني في دور الثمانية وتحديداً ختام دور ربع النهائي في المرحلة الإقصائية من بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل.

ملخص مباراة بيرو وأورجواي

نتيجة اوروجواي وبيرو، فيما يتوقع المحللون فوز منتخب أوروجواي بسبب اعتماده كليًا على اكتمال الصفوف والخبرة وحسن التنظيم الإداري، وبالرغم من ذلك فإنه منتخب بيرو يمتلك إمكانيات بشرية هائلة تجعله عبئًا ثقيلاً على نظيره في تلك المباراة.

بداية الشوط الأول.

ضربة حرة لفائدة منتخب البيروني.

استحواذ ممتاز لصالح اوروجواي.

رمية جانبية وتحمل كبير من جانب بيرو.

بطاقة صفراء ضد أوروغواي.

ركلات الترجيح تبدأ خلال دقائق، حيث أن ركلات الجزاء الترجيحية هي التي تحسم نتيجة المباراة، فقط هم بحاجة إلى تركيز كبير.

سواريز أول من يسدد في ركلات الجزاء الحاسمة وبدء مسلل ركلات الجزاء الترجيحية.

سواريز يضيع الهدف.

نجح الركلة الثانية.

النتيجة هدفان مقابل هدف واحد.

النتيجة هدفان لكلا الفريقين.

ثلاثة أهداف لكلا الفريقين.

النتيجة محسومة لبيرو أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للاوروجواي والجماهير سعيدة بتلك الملحمة السعيدة.

الآن اللحظة الحاسمة.

الإثارة تتواصل وأربعة أهداف من ركلات الترجيح.

الآن الركلة الأخيرة للبيرو.

البيرو تصعد إلى نصف النهائي لمواجهة تشيلي بعد ضربات الحظ وفرحة كبيرة في المدرجات هكذا هي إثارة الكوبا أمريكا لا فرق بين الصغير والكبير، حيث أنّ السيناريو مشابه لمباراة كولومبيا وتشيلي.

5 ركلات مقابل أربعة لصالح البيرو.

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نتيجة مباراة بيرو ضد أوروجواي كوبا أمركيا

بيرو – ركلات الترجيح أوروجواي – ركلات الترجيح 5 4

ملخص مباراة أورجواي وبيرو، وقد أكد المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أن بيرو تُظهر الكثير من المفاجآت في كل مباراة، مما يجعل تلك المباراة ليست بالأمر السهل على اللاعبين، ولذلك يخوض منتخب أوروجواي وبيرو يوتيوب تلك المباراة بكل حذر، تطلعًا في التأهل للدور المقبل، والحصول على البطولة التي ترفع اسم البلاد عاليًا.

الجدير بالذكر أن الفريقين يُضمّان لاعبين أقوياء وعلى أعلى مستوى، مما يجعل تلك المباراة من أصعب مُباريات كوبا أمريكا التي بدأت في 14 يونيو وتنتهي في 7 يوليو المقبل.

يسعى لويس سواريز إلى حصد اللقب السادس عشر برفقة فريقه من خلال تحقيق الفوز في تلك المباراة الهامة والتي يشرف عليها الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبيو، وسوغ يتم نقل المباراة على قنوات Bein Sport HD Max 1 , 2 بتعليق علي محمد علي.