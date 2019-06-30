نتيجة مباراة غينيا وبنين اليوم في كأس امم افريقيا 2019 وترتيب المجموعة السادسة

نتيجة مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم، تعادل منتخب غيينا بيساو مع منتخب بنين بدون أهداف في ثاني مباريات المنتخبين في كاس الأمم الأفريقية للمجموعة السادسة في المباراة التي اقيمت اليوم على ملعب الأسماعيلية، ليصبح رصيد غينيا بيساو نقطة وحيدة ورصيد بنين نقطتين.

فشل منتخب بنين في تحقيق الفوز في مبارياته الماضية في كأس أمم الأفريقية، حيث خاض عشر لقاءات حتى الآن في تاريخ كأس أمم أفريقيا دون أن يذوق طعم الفوز في أحداها، واليوم أمام غينيا بيساو هي الفرصة لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته القارية، بعد التعادل أمام غانا الجولة الماضية.

ويأتي ذلك في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق مؤخراً نظراً لإنه لم يتذوق طعم الهزيمة في المباريات الاربعة الاخيرة، في المقابل لم تنجح غينيا في الفوز سوى مرة واحدة باللقاءات الحادية عشر الأخيرة مع تلقي سبع هزائم أخرها كانت امام الكاميرون بالمرحلة الاولى من امم افريقيا.