مباراة مجنونة | ركلات الترجيح | تأهل بيرو | نتيجة مباراة اوروجواي وبيرو كوبا أمريكا اليوم السبت

يواجه منتخب أوروجواي نظيره منتخب بيرو مساء اليوم السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يكون لقاء ناري يذاع على قناة Bein Sport HD Max 3 يجمع ما بين القوة والذكاء والمهارة وأصحاب الخبرة من بين لاعبي ومدير فني لكلا الفريقين.

نتيجة مباراة اوروجواي وبيرو

نتيجة ركلات الجزاء الترجيحية:-

بيرو اوروجواي 5 4

يصعب تحديد من الفائز في مباراة الليلة، لأن المنتخبين يضمان أفضل اللاعبين على الصعيد الرياضي، ويسعى كل منهما إلى إحراز نتيجة إيجابية في مباراة اليوم التي تقع ضمن دور ثمن النهائي بمباريات كوبا أمريكا والتي تنتهي يوم السادس من شهر يوليو المقبل على استضافة دولة البرازيل.

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فيما يخشى فريق أوروجواي مفاجآت المنتخب النظير له في مباراة الليلة التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة، ومع ذلك، فإن الفريق الأول يتسلح بمهارات عالية اكتسبها من تاريخه الكروي الكبير، ويعتمد أوسكار تاباريز مدرب الأوروجواي على خطة تشكيلية مُحكمة.

التشكيل المتوقع لأوروجواي ضد بيرو:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: كاسيريس – جودين – خيمينيز – لاكسالت.

الوسط: نانديز – بينتانكور – توريرا.

الهجوم: لويس سواريز – كافانى – لوديرو.

يسعى منتخب أوروجواي إلى حسم اللقب والوصول إلى النهائي، بالإضافة إلى الاستمرار على نهج الانتصارات التي يقدمها الفريق في كل مباراة منذ بداية البطولة.