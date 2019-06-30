ملخص نتيجة مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم في كأس امم افريقيا

نتيجة مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم| سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة غيينيا بيساو وبنين اليوم في الجولة الثانية للمجموعة السادسة على ملعب ستاد الأسماعيلية، ولم ينجح أياً من المنتخبين من استغلال تعادل الكاميرون وغانا في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة، ليصبح الكاميرون متصدراً بأربع نقاط، غانا وبنين بنفس الرصيد نقطتين، وغينيا بيساو في المركز الأخير بنقطة يتيمة.

منتخب غينيا بيساو خسر من الكاميرون المباراة الأولى، يلتقي بنين الذي نجخ في الحصول على نقطة ثمينة من بين أنياب منتخب غانا القوي، مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم هي الفرصة الأخيرة لمنتخب غينيا بيساو إذا أراد الوصول للدور الثاني من بطولة كأس أمم افريقيا مصر 2019.