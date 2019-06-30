ملخص نتيجة مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم في كأس امم افريقيا

نتيجة مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم| سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة غيينيا بيساو وبنين اليوم في الجولة الثانية للمجموعة السادسة على ملعب ستاد الأسماعيلية، ولم ينجح أياً من المنتخبين من استغلال تعادل الكاميرون وغانا في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة، ليصبح الكاميرون متصدراً بأربع نقاط، غانا وبنين بنفس الرصيد نقطتين، وغينيا بيساو في المركز الأخير بنقطة يتيمة.
منتخب غينيا بيساو خسر من الكاميرون المباراة الأولى، يلتقي بنين الذي نجخ في الحصول على نقطة ثمينة من بين أنياب منتخب غانا القوي، مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم هي الفرصة الأخيرة لمنتخب غينيا بيساو إذا أراد الوصول للدور الثاني من بطولة كأس أمم افريقيا مصر 2019.
- | يشتعل الصراع في المجموعة السادسة بعد تعادل الكاميرون وغانا ويحاول كل فريق الحفاظ على أماله وتحسينها بشكل كبير قبل الجولة الأخيرة لمجموعة الأسماعيلية القوية، وظهر منتخب بنين بشكل غير متوقع في مباراته أمام غانا الماضية ليفاجئ المتابعين بمستواه.
- مباراة هادئة بين غينيا بيساو وبنين وتعادل سلبي أداء ونتيجة بين الفريقين الساعي كلا منهما لأفتتاح التسجيل في المباراة على ستاد الأسماعيلية.
- ارتفع نسق الدقائق الماضية من مباراة غينيا وبنين اليوم على ملعب الأسماعيلية ونتيجة اللقاء بدون أهداف الآن بين المنتخبين.
- أستحواذ تام لبنين على مجريات اللعب ودفاع محكم من منتخب غينيا بيساو، لإبطال هجمات بنين القليلة على المرمى، سيطرة سلبية تسفر عن نتيجة سلبية 0-0.
- الدقيقة 78 شهدت رأسية ضائعة من مدافع منتخب بنين كادت ان تخطف الفوز.