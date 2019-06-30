البيرو تفاجىء الأوروغواي بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي

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فجرت البيرو مفاجأة كبيرة واقصت الاوروغواي من ربع نهائي بطولة كوبا اميركا لكرة القدم، بفوزها عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا السبت في سالفادور.

وبعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل احتكم الفريقان الى ركلات ترجيحية، كان نجم الاوروغواي وهدافها لويس سواريز الوحيد الذي يهدر فيها من التسديدة الاولى.

وتلتقي البيرو في نصف النهائي مع تشيلي حاملة اللقب في آخر نسختين التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا صفر-صفر. وفي نصف النهائي الثاني، يلعب في مباراة قمة الارجنتين والبرازيل المضيفة.

وهذه المباراة الثالثة في ربع النهائي تحسم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ووحدها الارجنتين سجلت هدفين في مرمى فنزويلا.

وخاضت البيرو ربع النهائي للمرة التاسعة تواليا منذ 1997. وبلغت في هذه الفترة نصف النهائي ثلاث مرات في 1997 و2011 و2015. وتملك الاوروغواي الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (15 آخرها في 2011)، بفارق لقب عن الارجنتين، فيما توجت البيرو مرتين في 1939 و1975.

وخاضت الاوروغواي المواجهة بعد صدارة مجموعتها بفوزين على الاكوادوار (4-صفر) وتشيلي (1-صفر) وتعادل مع اليابان (2-2). أما البيرو فكانت احد منتخبين احتلا المركز الثالث وتأهلا الى ربع النهائي، بفوز على بوليفيا (3-1)، تعادل مع فنزويلا (صفر-صفر) وخسارة أمام البرازيل صفر-5.

وقال قائد الاوروغواي دييغو غودين "افتقدنا للهدف. نفكر بكل من شجعنا وعائلاتنا. لم ننجح برغم تقديمنا مستوى لافتا في هذه البطولة. لقد اقصينا بطريقة غير عادلة. وهذا اسوأ ما يمكن ان يحصل لنا".

أما زميله المدافع خوسيه خيمينيز فقال "سجلنا اهداف الغاها فار. نشكر الناس الذين قاموا بتشجيعنا في مختلف الظروف. نؤكد لهم اننا قدمنا كل شيء".

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بدوره، رأى نجم البيرو خوسيه باولو غيريرو "هذا فخر كبير لنا. الكلمات لا تعبر عن فرحتنا. البعض حاول ضرب توازن هذه المجموعة حتى من الداخل، لكن الان افضل السكوت في ظل التأهل. نجحنا بالفوز على الاوروغواي التي تعد من افضل عشرة منتخبات عالمية".

وعول مدرب الاوروغواي الخبير اوسكار تاباريز كالعادة على الثنائي الهجومي الضارب سواريز (32 عاما و58 هدفا دوليا) مهاجم برشلونة بطل إسبانيا وادينسون كافاني (32 عاما و48 هدفا دوليا) مهاجم باريس سان جرمان بطل فرنسا.

وبرغم تعافيه من وعكة صحية ابعدته عن مباراة تشيلي الاخيرة، بقي لاعب وسط ارسنال الانكليزي لوكاس توريرا على مقاعد البدلاء قبل ان ينزل في الشوط الثاني، ليلعب فيديريكو فالفيردي ورودريغو بنتانكور في وسط الاوروغواي.

في المقابل، أجرى المدرب الارجنتيني ريكاردو غاريكا الذي قاد البيرو الى مونديال 2018 بعد غياب 36 عاما، ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي سقطت بخماسية امام البرازيل، فدفع بالخبير كارلوس زامبرانو في خط الدفاع بدلا من ميغل أراوجو، فيما لعب أندريه كاريو بدلا من الجناح المخضرم جيفرسون فارفان الذي ترك الفريق للخضوع لجراحة بركبته، وبقي معولا على مهاجمه المخضرم باولو غيريرو.

وكانت الاوروغواي الطرف الافضل في الشوط الاول لكن دون نجاعة، وأهدر لها كافاني اخطر فرصه بتسديدة عشوائية على باب المرمى والشباك تحت رحمته (24).

وفي الثاني هزت الاوروغواي الشباك مرتين عبر كافاني وسواريز، لكن تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم (في ايه آر) ألغتهما بداعي التسلل وسمحت للبيرو في الابقاء على آماله.

وافتتح سواريز الركلات بكرة قوية صدها الحارس بيدرو غالييسي. سجل بعدها خوسيه باولو غيريرو وراوول رويدياز ويوشيمار يوتون ولويس ادفينكولا واديسون فلوريس للبيرو، وللاوروغواي كافاني وكريستيان ستواني ورودريغو بنتانكور ولوكاس توريرا، لتتأهل البيرو على وقع احتفالات لاعبيها وبكاء سواريز.

ملخص المباراة: