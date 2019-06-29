إيهاب جلال يكشف شروطه للموافقة على بيع إسلام عيسي للأهلي أو بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لكرة القدم، عن شروطه لبيع إسلام عيسى، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي اليوم السبت: «لا أمانع بيع إسلام عيسى، لأي من ناديي الأهلي أو بيراميدز، ولكنني طلبت من إدارة النادي ضرورة بيعه بمقابل مادي عالي بالإضافة إلى الحصول على لاعبين من النادي الذي سينتقل له اللاعب ضمن الصفقة».
وأضاف: «أهم شيء بالنسبة لنا هو الحصول على مقابل مادي عال من بيع إسلام عيسى، ليستفيد النادي من ورائه للوفاء بالتزامات الفريق، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض اللاعبين الذين يحتاجهم النادي».
وأوضح جلال: «حددت أسماء اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم من الأهلي أو بيراميدز، حال انتقال إسلام عيسى إلى أي منهما».
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