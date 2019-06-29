شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا: الكاميرون لا يستحق التعادل.. لكن كرة القدم لا تعترف بالفرص المهدرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أنهم لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي لاحت لهم في مواجهة الكاميرون إلى أهداف، مشيرًا إلى أن المنافس لا يستحق التعادل.
وتعادل المنتخب الغاني مع نظيره الكاميروني سلبيًا، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.
وقال أبياه، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، اليوم: «كرة القدم الحديثة لا تدور حول الفرص ولكن تعرف لغة الأهداف فقط، صنعنا العديد من الفرص لكننا فشلنا في ترجمتها إلى أهداف».
وأضاف: «التعادل غير عادل بعد أن صنعنا العديد من الفرص، لكن في النهاية النتيجة السلبية حسمت القاء».
وحول استبعاد أسامواه جيان من التشكيل الذي خاض اللقاء، قال: «كل مدرب له أفكاره وأعتقد أنني كنت على صواب بهذا التشكيل».
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