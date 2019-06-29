شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدورف»: التعادل مع غانا نتيجة عادلة.. وراضٍ عن أداء اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الهولندي كلارنس سيدورف، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، رضاه بالتعادل السلبي مع غانا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بالجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

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وقال سيدورف، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نحن في نهاية الموسم، لذلك نرغب في ادخار جهد اللاعبين، خاصة أننا لم نتأهل لدور الـ16 حتى الآن».

وأضاف: «لعبنا بتنافس كبير أمام غانا وظهرنا بشكل جيد أمام فريق صنع العديد من الفرص، لكننا تصدينا لها ببراعة، التعادل نتيجة عادلة بعد الأداء الذي ظهر عليه الفريقان وأشكر لاعبي فريقي على الأداء الذي ظهروا عليه».

وأوضح: «استحوذنا على المباراة بشكل جيد، لكن كان يجب أن نحترم قوة الفريق الآخر وأنا راض عن التعادل، الحكم كان رائعًا ولن أتحجج بقراراته».