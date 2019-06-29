شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: بنين (0) وغينيا بيساو (0).. المجموعة السادسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخبا بنين وغينيا بيساو، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الافريقية. تشكيل الفريقين: بنين وغينيا بيساو

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