شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام الكاميرون وغانا: سوء إنهاء الفرص يحبط صحوة النجوم السوداء ضد الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح منتخب الكاميرون على بعد خطوة واحدة من ضمان التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد تعادله دون أهداف مع منتخب غانا في ثاني جولات المجموعة السادسة للبطولة.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة، في حين فشل منتخب النجوم السوداء في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي ورفع رصيده إلى نقطتين فقط، ليكون مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة عندما يواجه منتخب غينيا بيساو.

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وجاء الشوط الأول بشكل متكافئ بين المنتخبين وإن كانت الكفة تميل لأسود الكاميرون الذين هددوا مرمى المنتخب الغاني في مناسبتين ووصلت حيازتهم على الكرة إلى 58%، لكن منتخب النجوم السوداء انتفض وقدم أداءً كبيرًا في الشوط الثاني مع وصول محاولات تسديده إلى 10 (وهو ضِعف عدد محاولات تسديدهم في الشوط الأول) مقابل 3 محاولات تسديد فقط للمنتخب الكاميروني الذي تراجع تمامًا في النصف الثاني من المباراة.

وتألق لاعب وسط غانا وأتلتيكو مدريد، توماس بارتي، وكان أحد نجوم المباراة، فحاول التسديد في مناسبتين، ونجح في إكمال مراوغتين بشكل سليم، كما ربح 5 التحامات من بين 6 التحامات خاضها، وصنع 3 فرص تهديفية محققًا الرقم الأكبر في المباراة مناصفة مع زميله والظهير الأيسر، عبدالرحمن بابا.

وصنع المنتخب الغاني 13 فرصة تهديفية، وهو الرقم الذي يفوق عدد الفرص التي صنعها لاعبو المنتخب الكاميروني بأكثر من 3 أضعاف (4)، لكن منتخب النجوم السوداء عابه الدقة في التسديد على مرمى منتخب أسود الكاميرون، فنجحوا في تسديد كرة وحيدة فقط على مرمى الحارس أندريه أونانا، من بين 15 محاولة تسديد، وحرمتهم العارضة من هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من البديل أوسو كوابينا، بالإضافة لإهدار كل من المهاجم جوردان أيو والظهير الأيمن أندي يادوم لفرصتين محققتين للتسجيل.

ووضح تراجع أداء نجوم المنتخب الكاميروني، وظهر ذلك بالتحديد على أفضل لاعب في النسخة الماضية من كأس الأمم، كريستيان باسوجوج، الذي قدم مباراة ضعيفة بالمقارنة بمباراة الجولة الأولى ضد منتخب غينيا بيساو، ففشل اللاعب اليوم من صناعة أي فرصة، ولم ينجح في إكمال أي مراوغة بشكل صحيح، وأهدر فرصة تهديفية محققة كانت كفيلة بمنح منتخب بلاده هدف الفوز وضمان التأهل.