شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تكشف غداً آلية اختيار اللاعبين في «برنامج ابتعاث المواهب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة غداً، مؤتمراً صحفياً بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تعلن خلاله إطلاق «برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم». وسيتم خلال المؤتمر الذي سيحضره الشركاء واللاعبون وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام، كشف تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سبق لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة.



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