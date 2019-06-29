شكرا لقرائتكم سموحة يضع ثنائي الزمالك على رأس قائمة تعاقداته الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولي نادي سموحة السكندري ثنائي الزمالك على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونال الثنائي أحمد داوودا ومحمد أشرف روقة استحسان الجهاز الفنى للفريق السكندري بقيادة التوأم حسام حسن وتأكيده للإدارة حاجته الى لاعبين من عينة الثنائى.

وتعاقد مع احمد داوودا قادما من مصر المقاصة فى الموسم قبل الماضى ، بينما تعاقد مع محمد أشرف روقة قادما من طلائع الجيش.

وانتهت فترة إعارة محمد أشرف روقة مع انبي، بعدما تمت إعارته من الزمالك لمدة موسم واحد حيث شارك مع الفريق البترولى طيلت الموسم بشكل أساسى.

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كما انتهت إعارة أحمد داوودا من الزمالك للاتحاد السكندرى "سيد البلد".

ومن المقرر أن يحسم ثنائي الزمالك مع مرتضى منصور رئيس النادي وجهتهما المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق الذى سيحدد خلال الفترة الحالية.

وتألق أحمد داوودا مع نادي الإتحاد، بينما خاض روقة تجربة قصيرة مع على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى الموسم الحالى وظهر بشكل جيد وهو الأمر الذى دفع للمطالبة باستمراره فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تحسم الأيام المقبلة الصفقات بين الزمالك وسموحة خاصة إن إدارة القلعة البيضاء ترغب فى ضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى لتعزيز خط حراسة المرمى بالفريق فى الموسم الجديد بعد إصابة محمود جنش حارس الفريق الأساسى فى تدريب المنتخب الوطنى مؤخرا بقطع فى وتر أكيلس مما سيؤدى لغيابه لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر عن الفريق الأبيض.