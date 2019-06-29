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عندليب إنبى يقترب من الدوري العراقى...

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جدة - عمرو شويل يبحث أحمد عبد الفتاح الشهير ب" العندليب " لاعب إنبى السابق عن تحديد وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى اللاعب عرضًا من أحد الأندية بالدوري العراقي بعد قرار الاستغناء عنه من قبل إدارة النادي البترولى انبي.

وضم انبي أحمد عبد الفتاح من نادي الألومنيوم، مقابل مليون جنيه، الصيف الماضى، لتدعيم خط هجوم الفريق.

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ويلعب احمد عبد الفتاح فى مركز المهاجم الصريح الا انه لم يحالفه التوفيق خلال مشواره القصير مع نادي انبي والدوري المصري الممتاز وغاب عن تشكيلة الفريق فى البطولة المحلية الأشهر الممتاز.

ويسابق الجهاز الفنى لفريق نادي انبي الزمن لإستعادة الفريق سابق عهده من خلال بناء فريق قوى من خلال تعاقدات سوبر يستطيع من خلالها المنافسة على المربع الذهبى لبطولة الدوري الممتاز وكأس مصر وهو ما يتيح للفريق العودة للمشاركة فى البطولات القارية مثلما كان يفعل الفريق فى السابق .

 

 

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