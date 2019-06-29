شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة: عمرو وردة لن يتواجد بمباراة أوغندا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن عمرو وردة لاعب منتخب مصر لن يتواجد مع المنتخب غداً فى استاد القاهرة خلال مباراة اوغندا المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد

أضاف أبو ريدة فى تصريحات لـ "الخليج 365" وردة سيتواجد مع منتخب مصر فى دور الـ16 ، متمنياً من الجماهير المصرية مساندة المنتخب و اللاعب فى الفترة المقبلة فى ظل المنافسة الصعبة التى تنتظر الفراعنة بسبب قوة الفريق.

شارك عمرو وردة لاعب منتخب مصر في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء غداً فى الجولة الثالثة بالدور الأول لأمم افريقيا 2019، وشهد المران مشاركة عمرو وردة لاعب المنتخب العائد من الايقاف بعد قبول اتحاد الكرة اعتذاره.

كان اتحاد الكرة أعلن عودة عمرو وردة للمنتخب بعد التأكد من أن الفيديو المسرب له غير صحيح ومفبرك، بناء على تقرير بعض الخبراء.

Advertisements

وخاض منتخب مصر تدريباته على ملعب استاد الكلية الحربية، والذي يستضيف تدريبات المنتخب الوطني خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد ، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدي المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

وشهدت الأيام الماضية، أزمة بعدما قرر مسئولو المنتخب الوطنى، استبعاد عمرو وردة قبل ساعات من خوض مباراة الكونغو الأخيرة فى الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا، لأسباب تأديبية.