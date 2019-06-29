شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مفاجأة مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الخليج 365 مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلى السابق، ومصر المقاصة الحالى، من أجل ضمه فى الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسى للقلعة البيضاء للإصابة بقط فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى.

وتواصل مسئولى نادى الزمالك مع أحمد عادل عبد المنعم، من أجل الوقوف على رغبته فى الإنضمام لصفوف القلعة البيضاء من عدمه، كما تواصلوا مع المدير الفنى للمقاصة، وكذلك مسئولى النادى الفيومى، حتى يتمكنون من معرفة رأى جميع الأطراف المنوطة بالصفقة.

ويرغب الأبيض فى ضم عادل عبد المنعم، لتدعيم حراسة المرمى بعد إصابة جنش، لاسيما وأن المدير الفنى للمقاصة ينتمى للقلعة البيضاء، وسيساهم فى تسهيل إبرام الصفقة، فضلاً عن عقد الحارس الذى سينتهى بعد 6 اشهر مع الفريق الفيومى، ويصبح من حقه التوقيع لأى ناد أخر، مما سيساهم فى عدم المبالغة فى المقابل المادى لإنتقاله لصفوف الزمالك.

Advertisements

وكان مصدر مطلع بالزمالك كشف إن إدارة القلعة البيضاء تدرس مقترح بالوقت الحالى لضم حارسين فى الموسم المقبل فى حالة رحيل عماد السيد حارس الفريق الذى يمتلك أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز وكانت لدى الحارس نية بشأن الرحيل إلى أحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى قبل إصابة جنش.

وأوضح نفس المصدر أن الجهاز الفنى وخاصة أيمن طاهر مدرب حراس الفريق هو من سيحسم مسألة ضم حارسين أو الاكتفاء بضم حارس واحد فى الموسم الجديد خاصة إن جنش سيغادر القاهرة خلال الفترة القادمة من أجل الخضوع لجراحة فى ألمانيا.

وكان جنش قد تعرض لتلك الإصابة فى تدريبات المنتخب الوطنى على هامش الاستعدادات لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها غدا الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم إفريقيا التى تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويدرس مسئولو الزمالك المقترح المفاجئ بضم حارسين وذلك لوضع كافة السيناريوهات لتأمين هذا المركز فى الموسم الجديد.