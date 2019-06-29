الزمالك يستبعد المعارين من رحلة قبرص...

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن إن الجهاز الفنى للفريق الأبيض لم يطلب من نظيره الإدارى، تجهيز أوراق سفر لأى لاعب من لاعبى الفريق المنتهى إعارتهم للأندية الأخرى وذلك ضمن تحضيرات جهاز الفريق الأبيض للسفر بعد غد الإثنين إلى قبرص.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للسفر الى قبرص لخوض معسكر خارجي هناك للإستعداد لمباريات الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز والتى سيكون على رأسها مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

ويغيب محمود عبد المنعم كهربا عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية وسط أنباء عن توقيع اللاعب الشهير للنادي الأهلى فى الوقت الذى يقضى فيه اللاعب أجازة بالساحل الشمالي مع عدد من اللاعبين أمثال صالح جمعه واحمد رفعت وغيرهم وفق ما نشره اللاعبين عبر حساباتهم الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفيس بوك.

وأنهى نادي الزمالك، معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر الجمعة والذى استمر لمدة 4 أيام بدءا من يوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق لعودة الدورى المصري.

وتوقفت النشاط المحلي لبطولة الدوري المصري الممتاز نظرًا لاستضافة مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى وبمشاركة 24 منتخبًا والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.

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وخاض الزمالك قد مباراة ودية أمام البطل الأوليمبى، وانتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب دريم.

وحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة يومين قبل السفر إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية استعداد لبطولة الدورى المصري الممتاز.

ويتبقى لنادى الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019

ويغيب عن معسكر الزمالك فى قبرص لاعبى الفريق الدوليين المتواجدين مع المنتخبات المختلفة بأمم إفريقيا.