شكرا لقرائتكم الخليج 365.. الزمالك يدرس ضم حارسين بعد إصابة جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو الزمالك فى الساعات المقبلة، المفاوضات مع سموحة، بشأن ضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض مع المنتخب الوطنى وهي قطع فى وتر أكيلس ما يؤدى إلى غيابه مدة طويلة عن القلعة البيضاء تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن إدارة القلعة البيضاء تدرس مقترح بالوقت الحالى لضم حارسين فى الموسم المقبل فى حالة رحيل عماد السيد حارس الفريق الذى يمتلك أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز وكانت لدى الحارس نية بشأن الرحيل إلى أحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى قبل إصابة جنش.

كما أوضح نفس المصدر إن الجهاز الفنى وخاصة أيمن طاهر مدرب حراس الفريق هو من سيحسم مسألة ضم حارسين أو الاكتفاء بضم حارس واحد فى الموسم الجديد خاصة إن جنش سيغادر القاهرة خلال الفترة القادمة من أجل الخضوع لجراحة فى ألمانيا.

وكان جنش قد تعرض لتلك الإصابة فى تدريبات المنتخب الوطنى على هامش الاستعدادات لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها غدا الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم إفريقيا التى تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويدرس مسئولو الزمالك المقترح المفاجئ بضم حارسين وذلك لوضع كافة السيناريوهات لتأمين هذا المركز فى الموسم الجديد.