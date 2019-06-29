شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يظهر فى التتش وينتظم فى تدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد مؤمن زكريا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى مؤمن زكريا لتدريبات الفريق الكروي الأول والمقامة على أرضية ملعب استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وغاب اللاعب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال إحدى التدريبات خلال الفترة الماضية.

ويواصل النادي الأهلى استعداداته لمعركة حسم بطولة الدوري المصري الممتاز بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية للفريق وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.

ويواجه الأهلى المقاولون العرب ونادي الزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل بختام منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز بالاضافة الى مواجهة بيراميدز يوم 28 أغسطس المقبل.

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وعانى مؤمن زكريا كثيرًا خلال الموسم الحلى نتيجة انشغاله بالتجديد للفريق وابتعادع عن مستواه ورحيله للإعارة عن القلعة الحمراء لأيام قليلة فى نادى الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل ان يصطدم بإدارة النادي التى اكدت تعرض اللاعب لأزمة صحية تحول دون اتمام الصفقة معه.

وسعى مؤمن زكريا الاحتراف بالدورى الفنلندى الا أنه لم يحظى بالتوفيق فى ايجاد عرض مناسب للإنتقال الى صفوفه خلال الفترة نفسها.