شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة زواج عمرو وردة بعد بطولة أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر مقرب من اللاعب عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر، ما تردد حول اتخاذه قرار بالزواج عقب بطولة امم افريقيا 2019.

قال المصدر لـ"الخليج 365" إنه لا صحة لما يتردد عن هذا الأمر، مؤكدا أن اللاعب يركز حاليا مع المنتخب لتحقيق اللقب فقط خاصة بعد انتهاء الأزمة الأخيرة، معلقا: "ما يتردد عن زواج اللاعب أى كلام وخلاص".

كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا رفع الإيقاف عن وردة عقب أزمته الأخيرة، مكتفيا بإيقافه فى مباريات الدور الأول من بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.

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ويستعد منتخب مصر حاليا لمباراة الغد أمام أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2019 .

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز غدا لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتي الفراعنة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدي الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.