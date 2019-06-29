شكرا لقرائتكم تعادل الكاميرون وغانا يشعل سباق صدارة "السادسة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسابق لاعبو المنتخبين الكاميروني والغاني لكرة القدم في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة ليتعادل الفريقان سلبيا يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.

وقدم الفريقان عرضا أقل كثيرا من مستواهما المعهود وإن سنحت لكل منهما عدة فرص لهز الشباك. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما أهدر كل من الفريقين الفرص التي سنحت له أمام مرمى المنافس.

وفي الشوط الثاني ، لم يتغير الحال كثيرا وإن تراجع مستوى الأداء نسبيا رغم التغييرات التي أجراها الفريقان لينتهي اللقاء بالتعادل وحصول كل فريق على نقطة واحدة.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المنتخب الكاميروني حامل اللقب رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الغاني ليشتعل بينهما الصراع على صدارة المجموعة في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة يوم الثلاثاء.