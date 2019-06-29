موعد مباراة مصر وأوغندا في نهاية دور المجموعات أمم أفريقيا

يواجه المنتخب المصري، نظيره الأوغندي، مساء غدا الأحد القادم بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجوعة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو القادم.

وتقام مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الموعد نفسه من مباراة مصر وأوغندا في التاسعة مساء الأحد بإستاد الدفاع الجوي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بإقامة مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في توقيت واحد.

موعد مباراة مصر وأوغندا

يتلقى المنتخب الوطني مع أوغندا في التاسعة مساء يوم الأحد على إستاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

تذاع المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضي للقناة.

ونجح منتخب الفراعنة في التأهل على دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية بعد الفوز في أول جولتين أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية على الترتيب بنتيجة 1/0، و2/0، ليتصدر قمة مجموعته.