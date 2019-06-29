يعلن النادي الأهلي انتهاء عقد المحترفة الأمريكية لاعبة فريق كرة السلة

أعلن مدير النشاط الرياضي رؤوف عبد القادر انتهاء عقد الأمريكية ماريا كينج لاعبة فريق كرة السلة، وأوضح رؤوف عبد القار أن من يقود الجهاز الفني هو على هاشم المدير الفني الجديد لفريق سيدات كرة السلة وفضل توجيه إلى اللاعبة المحترفة قبل بداية الموسم الجديد، تحديداً بعد أن تم الانتهاء من تعاقدها مع نهاية الموسم الماضي.

وأضاف رؤوف أن الجهاز الفني لديه تطلعات لتدعيمات مميزة بما يحتاجه الفريق من عناصر لكي يقوموا بمواصلة المسيرة المميزة التي تحققها سلة الأهلي على مدار موسم السنة الماضي، كما أن مدير النشاط الرياضي أكد أن الأهلي انتهي من عقد لاعبة كرة السلة الأمريكية، وليس لديه أي ميل لرجوع مرة أخرى.