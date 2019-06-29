استمرار استضافة بطولة أمم أفريقيا حتى 19 يوليو القادم

نشر حارس الأهلي والمنتخب محمد الشناوي صورة مع نجوم الفراعنة احتفالاً بفوز المنتخب على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، كما أن منتخب مصر تغلب على الكونغو بهدفين دون رد في الجولة الثانية وقاموا بدور المجموعات في المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا التي استضافتها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

كما أن مصر تستضيف البطولة بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة على ستة ملاعب وهي إستاد الدفاع القاهرة، والإسكندرية، وإستاد السويس، والسلام، والدفاع الجوي، وإستاد الإسماعيلية، كما أكد طارق السيد لـ تايم سبورت أن مباراة الكونغو كانت حياة أو موت بالنسبة للاعبي الفراعنة، فهما ينتظرون دائماً فوز المنتخب من أجل إسعاد الجماهير.