أقوال لاعبين المنتخب عن أزمة عمرو وردة بسبب سوء سلوكه

كثرت أقوال لاعبين المنتخب عن أزمة اللاعب عمرو وردة، بسبب سوء سلوكه وانتشار سلوك غير أخلاقية للاعب، حيث تحدث أحمد المحمدي عن مدى احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى الكونغو الديمقراطية، كما أنه كان أشد الحرص على تدعيم صديقه عمرو وردة في الأزمة التي تعرض لها مؤخراً.

حيث أن المحمدي قام بالاحتفال من خلال إشاراته بعلامة تدل على رقم 22، بعد ما أدخل هدف أثناء لقاء منتخب مصر مع الكونغو، مشيراً أن المباراة انتهت بفوز مصر في إستاد القاهرة الدولي.

كما أن اللاعب أحمد حجازي طلب من الجماهير أن يقوموا بقبول اعتذار وردة، مشيراً إلى أن اللاعب ندم على كل ما فعله ولن يكرره مرة أخرى.