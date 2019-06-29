رابط KoRa Max.. مشاهدة مباراة بنين وغينيا بث مباشر bein shoot كورة لايف شغال غينيا وبنين بدون تقطيع...

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مباراة غينيا وبنين بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة غينيا وبنين كورة ستار yalla shoot كورة لايف غينيا وبنين بث مباشر كورة اون لاين bein max| فشل منتخب بنين في تحقيق الفوز في مبارياته الماضية في كأس أمم الأفريقية، حيث خاض عشر لقاءات حتى الآن في تاريخ كأس أمم أفريقيا دون أن يذوق طعم الفوز في أحداها، واليوم أمام غينيا بيساو هي الفرصة لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته القارية، بعد التعادل أمام غانا الجولة الماضية.

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يلا شوت غينيا وبنين yalla shoot كورة ستار مباراة غينيا وبنين بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة غينيا وبنين اليوم يلا شوت كورة لايف غينيا بيساو وبنين بث مباشر| ويتفوق منتخب بنين على غينيا بيساو في التصنيف العالمي للفيفا بفارق 30 مركزا، ويأتي ذلك في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق مؤخراً نظراً لإنه لم يتذوق طعم الهزيمة في المباريات الاربعة الاخيرة، في المقابل لم تنجح غينيا في الفوز سوى مرة واحدة باللقاءات الحادية عشر الأخيرة مع تلقي سبع هزائم أخرها كانت امام الكاميرون بالمرحلة الاولى من امم افريقيا.

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الدقائق الأولى من مباراة غينيا بيساو بنين هادئة، ولكن طموح الفوز لدى المنتخبين من شأنه تسريع نسق المباراة في الدقائق القادمة.

الشوط الأول الدقيقة 25 شهدت أول تهديد حقيقي لمنتخب غينيا على مرمى بنين في مباراة هادئة بين المنتخبين في ختام مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

سيطرة كاملة لمنتخب بنين على الكرة، بعد 28 دقيقة لعب، تعادل سلبي على ملعب الاسماعيلي وأستحواذ 61% لمصلحة بنين لم تسفر عن أهداف.