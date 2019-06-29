live now : يلا شوت مشاهدة مباراة بنين وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot كورة لايف اون...

live now مشاهدة مباراة بنين وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت حصري، في مباراة كما تسمي بالمباراة المتكافئة حيث تجمع بين منتخبين بنين وغينيا بيساو، حيث يفتح استاد الإسماعيلية اليوم ملعبة لاستضافة تلك المبارة ضمن ثاني جولات المجموعة السادسة من بطولة كاس الأمم الأفريقية، حيث يدخل منتخب بنين هذا اللقاء بكل حماس كما قال مدربة ساعيين لتحقيق الفوز بعد سقوطهم في فخ التعادل امام منتخب غانا في الجولة الاول من تلك المجموعة.

مباراة بنين وغينيا بيساو بث مباشر

واصبح يطارد منتخب بنين لتحقيق أول فوز يكون الأول من نوعة لة في تاريخ مشاركتة في بطولة كاس امم افريقيا وبذلك يقوم بتفجير مفاجاة ويتم تاهيلة لدور الستة عشر، وعلي الجانب الاخر يدخل منتخب غينا بيساو تلك المبارة ممنين النفس بتحقيق فوز علي الأقل لحفظ ماء الوجة ومع ترقب مباريات اليوم في حين انقلاب نتائج المباريات ويمكن تحقيق مفاجأة والصعود لدور الستة عشر ايضا علي حسب نتيجة المباريات بعد تعرض تلك المنتخب للهزيمة من منتخب الكاميرون في الجولة الاولي.

موعد مباراة بنين وغينيا بيساو

وسيتم اقامة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة و الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت ابو ظبي، وتذاع المبارة علي قناة تايم سبورت وقنوات بي ان سبورت.

مشاهدة مباراة بنين وغينيا بيساو