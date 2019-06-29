ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم في كأس امم افريقيا

انتهت مباراة الكاميرون وغانا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، ليرتفع رصيد الكاميرون في الصدارة إلى اربع نقاط، ويرتفع رصيد غانا في المركز الثاني مؤقتاً إلى نقطتين في الصراع على التأهل.
الكاميرون وغانا من المنتخبات المرشحة بقوة لإحراز اللقب، حيث تاريخ مشاركات المنتخبين في البطولة كبير جداً، حيث حصلت الكاميرون على التاج الأفريقي في 5 مناسبات، أما غانا حصلت عليها في 4 مناسبات.
فاز الكاميرون على غينيا بهدفين مقابل لا شئ، وتعادل منتخب غانا أمام بنين بهدفين لكل منتخب، ومباراة الكاميرون اليوم فرصة كبيرة للنجوم السوداء “لقب منتخب غانا” لتعويض التعثر أمام بنين، والحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة التي يحتل صدارتها الكاميرون.
- الكاميرون وغانا بث مباشر بداية الشوط الأول، غانا في طريقها لزيارة شباك الكاميرون مع الثواني الأولى للمباراة على ملعب الأسماعيلية.
- التعادل السلبي قائم في مواجهة الكاميرون وغانا مع بداية دقائق المباراة.
- الدقيقة 30 ونتيجة مباراة الكاميرون وغانا 0-0 رغم محاولات جوردان أيو لمنتخب غانا على مرمى الكاميرون على مدار الدقائق الاولى للقاء.
- أصابة قوية لأندريا ايوا في الدقثيقة 36 لكنه استرجع أنفاسه بعد دقيقتين من العلاج في أرضية ملعب الملعب.
- باساجونج لاعب منتخب الكاميرون يضيع فرصة سهلة بتألق من حارس غانا في الدقيقة 42 من الشوط الأول.
- أعلن الحكم عن صفارته بنهاية الشوط الأول بين الكاميرون وغانا على نتيجة تعادل سلبي صفر لصفر على ملعب الأسماعيلية.
- الشوط الثاني: طموح الفوز من المتوقع أن يكون أثكر لدى المنتخب الغاني المتعثر أمام بنين، وتفادي هزيمته أمام الكاميرون هام للحفاظ على أماله في الجولة الأخيرة أمام غينيا.
- إذا انتهت مباراة غانا والكاميرون على نتيجة الشوط الأول بالتعادل السلبي، يصبح رصيد غانا نقطتين، والكاميرون في الصدارة بأربع نقاط.
- كرة قاتلة كادت أن تمنخ الكاميرون هدف التقدم في الدقيقة 15 من الشوط الثاني لولا دفاع غانا.
- مباراة الكاميرون وغانا في الشوط الثاني مالت إلى الألتحامات البدنية الكثيرة، مما أفقد المبباراة متعتها الحقيقة بين غانا والكاميرون أقوى منتخبات القارة تاريخياًً.