ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم في كأس امم افريقيا

انتهت مباراة الكاميرون وغانا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، ليرتفع رصيد الكاميرون في الصدارة إلى اربع نقاط، ويرتفع رصيد غانا في المركز الثاني مؤقتاً إلى نقطتين في الصراع على التأهل.

الكاميرون وغانا من المنتخبات المرشحة بقوة لإحراز اللقب، حيث تاريخ مشاركات المنتخبين في البطولة كبير جداً، حيث حصلت الكاميرون على التاج الأفريقي في 5 مناسبات، أما غانا حصلت عليها في 4 مناسبات.

فاز الكاميرون على غينيا بهدفين مقابل لا شئ، وتعادل منتخب غانا أمام بنين بهدفين لكل منتخب، ومباراة الكاميرون اليوم فرصة كبيرة للنجوم السوداء “لقب منتخب غانا” لتعويض التعثر أمام بنين، والحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة التي يحتل صدارتها الكاميرون.