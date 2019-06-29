نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم في امم افريقيا وترتيب المجموعة السادسة قبل مباراة غينيا وبنين

نتيجة مباراة الكاميرون وغانا اليوم| تعادل منتخب الكاميرون صاحب التتويجات الخمسة مع منتخب غانا بدون أهداف في ثاني مباريات الفريقين في كأس أمم أفريقيا، والتي انطلقت على ملعب ستاد الأسماعيلية الساعة السابعة مساءاً، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم بنين وغينيا بيساو.

ترتيب المجموعة السادسة في أمم أفريقيا.

التعادل لم يغير كثيراً في ترتيب المجموعة السادسة، حيث ظل منتخب الكاميرون متصدراً برصيد أربع نقاط بعد حصوله على نقطة من تعادله اليوم أمام غانا، وغانا في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين أمام الكاميرون اليوم وبنين في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب الكاميرون في الجولة الأخيرة أمام بنين، ومنتخب غانا أمام عينيا الأستوائية في مجموعة حتى الأن لم يتبين شكل المتأهلين منها، وقد تحسم في الجولة الأخيرة بطاقات التأهل المباشر عنها.