ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وغانا 0-0 اليوم السبت بكأس الأمم الأفريقية

ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وغانا في كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث يلتقي اليوم منتخبين من أقوى منتخبات القارة وأكثرهم عراقة في صراع على صدارة المجموعة بين غانا والكاميرون، المباراة تلعب في اليوم الأخير من المرحلة التانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة والأخيرة التي تضم إلي جانب كلاً من المنتخبين كلاً من منتخبي بنين غينيا.
المباراة ستبدأ في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية،الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت جرينتش العالمي، وستكون المباراة مذاعة على قناة bein sport max، المشفرة وسيعلق عليها المعلق الرياضي رؤوف خليف، المباراة ستكون متابعة من كافة محبي كرة القدم الأفريقية.
وكانت غانا قد تعادلت المباراة الأولى مع بنين بهدفين لكل فريق، فيما فازت الكاميرون على غينيا بهدفين دون رد، لتتصدر الكاميرون حامل لقب النسخة الماضية المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، فيما سيكون على غانا تعويض تعادل الجولة الماضية وتحقيق فوز في تلك المواجهة من أجل انعاش امالها في الصعود إلي الدور الثاني.
ملخص مباراة الكاميرون وغانا
- نزل الفريقين إلي أرضية المباراة، وسط حضور جماهيري كبير في المباراة التي تقام بملعب الإسماعيلية الآن.
- وأسندت اللجنة إدارة مباراة غانا والكاميرون، بالمجموعة السادسة، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء السبت (بتوقيت القاهرة)، على إستاد الإسماعيلية، إلى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
- أيتسو كان يسجل الهدف الاول لكن تألق حارس مرمى الكاميرون.
- التعادل السلبي بدون اهداف هي نتيجة الشوط الاول الذي شهد هجوم غاني في البداية، وهجوم وسيطرة كاميرونية في نهايته.
- تغيير أول للمدير الفني لمنتخب الكاميرون كيلارنس سيدورف ويبدو أن الأسود تنوى حسم الامور مبكراً لصالحها.
- مرور أول ربع ساعة في الشوط الثاني ولا يزال التعادل السلبي بدون اهداف قائم بين الفريقين.
- مرور نصف ساعة ولا زال التعادل السلبي قائم.
نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.