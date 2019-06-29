ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وغانا 0-0 اليوم السبت بكأس الأمم الأفريقية

ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وغانا في كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث يلتقي اليوم منتخبين من أقوى منتخبات القارة وأكثرهم عراقة في صراع على صدارة المجموعة بين غانا والكاميرون، المباراة تلعب في اليوم الأخير من المرحلة التانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة والأخيرة التي تضم إلي جانب كلاً من المنتخبين كلاً من منتخبي بنين غينيا.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية،الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت جرينتش العالمي، وستكون المباراة مذاعة على قناة bein sport max، المشفرة وسيعلق عليها المعلق الرياضي رؤوف خليف، المباراة ستكون متابعة من كافة محبي كرة القدم الأفريقية.

وكانت غانا قد تعادلت المباراة الأولى مع بنين بهدفين لكل فريق، فيما فازت الكاميرون على غينيا بهدفين دون رد، لتتصدر الكاميرون حامل لقب النسخة الماضية المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، فيما سيكون على غانا تعويض تعادل الجولة الماضية وتحقيق فوز في تلك المواجهة من أجل انعاش امالها في الصعود إلي الدور الثاني.

ملخص مباراة الكاميرون وغانا