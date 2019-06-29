نتيجة مباراة غانا والكاميرون اليوم السبت بتاريخ 29-06-2019 كأس الأمم الأفريقية

مباراة الكاميرون وغانا، في قمة مباريات المجموعة السادسة يستضيف ملعب استاد الإسماعيلية اليوم مباراة هيا الاقوي والاهم وينظرها العشاق من محبي كرة القدم علي مستوي الوطن العربي وافريقيا، حيث يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيرة منتخب غانا.

مباراة الكاميرون وغانا

ويدخل منتخب الكاميرون اليوم تلك المبارة الهامة بارتياحية بعد تالقة في الجولة الاولي وفوزة علي منتخب بيساو وبذلك اصبح متصدرا مجموعتة ساعيا اليوم في تحقيق الفوز علي منتخب غانا والوصول للنقطة السادسة ليتم تاهيلة رسميا لدور الستة عشرـ ويظل ايضا محافظا علي لقب تلك البطولة والتي توج بها في نسختها الاخيرة في الجابون.

وعلي الجانب الاخر يدخل منتخب غانا اليوم مباراتة ضد نظيرة منتخب الكاميرون ساعيا حقا بتحقيق الفوز بعد سقوطهم في فخ التعادل امام منتخب بنين في الجولة الاولي بهدفين لكل منهما، وكانت اخر مواجهة بين المنتخبين كانت في نصف نهائي البطولة الماضية والتي اقيمت في الجابون والتي انتهت بفوز المنتخب الكاميروني بهدفين دون رد.

موعد مباراة غانا والكاميرون

وستقام تلك المبارة المرتقبة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت ابوظبي وستذاع المبارة علي قنوات بي ان سبورت وقنوات تايم سبورت.

نتيجة مباراة غانا والكاميرون

انتهت المباراة اليوم بالتعادل السلبي 0-0.